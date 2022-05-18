Стив Керр: «Кевон Луни будет играть важную роль в серии с «Мавс»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр считает, что центровой Кевон Луни будет играть важную роль в финале Западной конференции против «Далласа».
«Луни будет играть важную роль. Он хорошо выступил против «Далласа» в регулярном чемпионате. Посмотрим, что это значит с точки зрения комбинаций, стартовой пятерки и всего прочего», – сказал Керр.
Центровой удачно сыграл в шестом матче против «Мемфиса» (110:96, 4-2) серии второго раунда, выйдя в стартовом составе и совершив 22 подбора за 35 минут на площадке.
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