Кевон Луни повторил достижение Шакила О’Нила

Центровой отметился выдающимся статистическим достижением в шестом матче серии плей-офф против (110:96, 4-2).

Кевон совершил 11 подборов за первую четверть игры, включая 5 – в нападении. Таких показателей в плей-офф НБА удавалось достичь только легендарному центровому ’Нилу. При этом Луни в данном отрезке находился на площадке на две минуты меньше, чем Шак.

Всего в шестом матче с «Гризлис» на счету Луни было 4 очка (2-7 с игры), 22 подбора и 5 передач за 35 минут игры.

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