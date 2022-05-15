Стив Керр покинул ковид-протокол НБА и возглавит «Уорриорз» в финале конференции

Теги Майк Браун Даллас Голден Стэйт Финикс НБА Стив Керр НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр покинул протокол НБА по здоровью и безопасности.

Специалист пропустил три последних матча серии второго раунда с «Мемфисом» (4-2) в соответствии с антиковидными правилами лиги. Его обязанности исполнял тренер-ассистент Майк Браун.

Керр вернулся в команду и примет участие в предстоящем финале Западной конференции. Будущий соперник «Уорриорз» определится в седьмом матче серии между «Финиксом» и «Далласом» (3-3) в воскресенье.

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