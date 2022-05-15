Клэй Томпсон: «Кевон Луаджувон был нашим MVP в 6-м матче»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» выразил восхищение игрой центрового в 6-м матче серии плей-офф с (110:96, 4-2).

«22 подбора за 35 минут. Наверное, это рекорд сезона. Нам нужен был каждый из этих подборов.

Кевон был нашим MVP в 6-м матче, и я очень горжусь им. У него тоже были проблемы с травмами в начале карьеры. Он перенес пару операций и теперь выступает на самом высоком уровне, он будет вознагражден за это.

Мы должны называть его Кевон Луаджувон», – сказа Клэй.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?