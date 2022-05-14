Кевон Луни вышел в основе по совету Стефена Карри и Дрэймонда Грина

Центровой «Голден Стэйт» удачно вернулся в стартовый состав в шестом матче серии плей-офф против (110:96, 4-2).

Игрок завершил встречу с показателями 4 очка (2-7 с игры), 22 подбора и 5 передач за 35 минут на площадке. Всего «Уорриорз» совершили 70 подборов за матч, последний раз в плей-офф НБА такое случалось в 1983-м году («Сан-Антонио», 75 подборов).

Луни начал 80 из 82 встреч команды в регулярном чемпионате-2021/22, однако по ходу плей-офф потерял место в стартовой пятерке.

Как сообщил исполняющий обязанности главного тренера «Голден Стэйт» , идея выпустить центрового в основе на шестую игру серии с «Гризлис» принадлежала лидерам клуба и .

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?