Майк Браун – о том, почему Томпсон не участвовал в принятии решения по Луни: «Он спал на обратном рейсе»

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Ассистент главного тренера «Голден Стэйт» Майк Браун ответил, почему команда не посоветовалась с Клэем Томпсоном по поводу включения центрового Кевона Луни в стартовую пятерку на 6-й матч серии плей-офф с «Мемфисом» (110:96, 4-2).

«Клэй спал на обратном рейсе.

Он участвовал в обсуждении, но на нем были солнцезащитные очки, повязка на голове, и он был укрыт одеялом, так что мы мало что услышали от Клэя, когда пытались подключить его к беседе», – пошутил Браун.

Ранее тренер признался, что идея выпустить Луни в основе на шестую игру серии с «Гризлис» принадлежала лидерам команды Стефену Карри и Дрэймонду Грину.

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