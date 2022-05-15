Майк Браун – о том, почему Томпсон не участвовал в принятии решения по Луни: «Он спал на обратном рейсе»

Ассистент главного тренера «Голден Стэйт» Майк Браун ответил, почему команда не посоветовалась с Клэем Томпсоном по поводу включения центрового Кевона Луни в стартовую пятерку на 6-й матч серии плей-офф с «Мемфисом» (110:96, 4-2).
«Клэй спал на обратном рейсе.
Он участвовал в обсуждении, но на нем были солнцезащитные очки, повязка на голове, и он был укрыт одеялом, так что мы мало что услышали от Клэя, когда пытались подключить его к беседе», – пошутил Браун.
Ранее тренер признался, что идея выпустить Луни в основе на шестую игру серии с «Гризлис» принадлежала лидерам команды Стефену Карри и Дрэймонду Грину.
«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?