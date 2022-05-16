Болельщики сожгли майку Криса Пола после разгрома «Санз» в 7-м матче

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«Финикс» в воскресенье потерпел разгромное поражение от «Далласа» в домашнем седьмом матче серии второго раунда – 90:123, 3-4.

После игры несколько болельщиков «Санз» сожгли майку 37-летнего разыгрывающего команды Криса Пола.

На счету Пола в решающем матче 10 очков и 4 передачи.

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