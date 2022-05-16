Девин Букер и Крис Пол поздравили Луку Дончича с победой в серии

«Даллас» в воскресенье крупно выиграл у «Финикса» в выездном седьмом матче серии второго раунда плей-офф (123:90, 4-3).
Лидеры «Санз» Девин Букер и Крис Пол после финальной сирены поздравили звездного разыгрывающего «Мэверикс» Луку Дончича с победой в серии.
Букер и Дончич конфликтовали по ходу противостояния, Девин обвинил словенца в симуляции.
Прославленный игрок «Далласа» Дирк Новицки также отдал должное Луке после выхода в финал Западной конференции.
Аризонская мечта или рождение новой легенды? «Даллас» утянул «Финикс» в седьмой матч, который решит все