Болельщики «Санз» начали покидать арену по ходу 7-го матча

Некоторые болельщики «Санз» начали покидать арену в Финиксе по ходу решающего седьмого матча серии с «Мэверикс» (90:123, 3-4).

После трех четвертей «Финикс» уступал со счетом 50:92.

Талисман «Санз» в паузе игры бросал подарочные футболки на полупустые трибуны.

Аризонская мечта или рождение новой легенды? «Даллас» утянул «Финикс» в седьмой матч, который решит все

В НБА будет новый чемпион! «Милуоки» отлетел от Гранта Уильямса (кого?) – болтливый толстячок рубил Янниса и дал мастер-класс по 3-очковым