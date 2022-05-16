«Даллас» вернулся после 0-2 и выиграл серию у «Финикса» в семи матчах

в воскресенье крупно выиграл у в выездном седьмом матче серии второго раунда плей-офф (123:90, 4-3).

«Мэверикс» (4) вышли в финал Западной конференции, в котором сойдутся с «Уорриорз» (3).

«Даллас» начал серию с победителем регулярного чемпионата с двух поражений, но затем взял четыре из пяти матчей, включая сенсационный разгром «Финикса» в седьмой встрече.

«Мэверикс» удалось обозначить преимущество уже в первой половине – 57:27. «+30» – самая крупная разница в истории седьмых матчей.

На счету 23-летнего лидера техасцев 35 очков, 10 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

«Это Лука. Ему нравится играть в плей-офф, нравится выступать в решающей стадии. Чем важнее матчи, тем лучше он становится», – заявил главный тренер «Мэвз» .

У лидера «Санз» действующая серия из четырех подряд поражений в седьмых матчах.

Хэйвуд хотел застрелить партнеров по «Лейкерс», Джонсон дружил с сутенером, Ирвинг унизил Мэджика? Как сериал «Время побеждать» искажает историю