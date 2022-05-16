Крис Пол: «Мы вернемся в следующем сезоне. Я не завершаю карьеру»

Разыгрывающий «Санз» после разгрома от «Мэверикс» (90:123, 3-4) в седьмом матче серии плей-офф пообещал, что команда предпримет новую попытку выиграть титул в сезоне-22/23.

«Мы вернемся сюда в следующем сезоне. Я не завершаю карьеру», – сказал Пол.

Полу недавно исполнилось 37 лет. Он имеет контракт с до 2025 года.

У Пола действующая серия из четырех подряд поражений в седьмых матчах.

В НБА будет новый чемпион! «Милуоки» отлетел от Гранта Уильямса (кого?) – болтливый толстячок рубил Янниса и дал мастер-класс по 3-очковым

7-й матч серии «Бостон» – «Милуоки» нельзя пропускать. Это уже великая серия, Яннис показывает цифры Шака, Тейтум хочет стать новым Дюрэнтом