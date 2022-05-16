Патрик Беверли: «Посмотрим, кто теперь в «Финиксе» будет изображать травму, чтобы оправдаться»

Защитник «Миннесоты» предположил, что кто-то из игроков «Финикса» будет делать вид, что травмирован, чтобы оправдать этим разгром от «Далласа» (90:123, 3-4) в седьмом матче.

«Давайте-ка посмотрим, кто теперь в «Финиксе» будет изображать травму, чтобы оправдаться», – написал Беверли в твиттере.

Как сообщает инсайдер Марк Спирс, разыгрывающий после седьмого матча в воскресенье покинул арену, сильно прихрамывая. По информации журналиста, 37-летний баскетболист повредил мышцу бедра. Сам он не стал комментировать ситуацию.

Главный тренер «Финикса» в прошлом году рассказывал о том, что защитник Девин Букер по ходу финальной серии с «Милуоки» (2-4) повредил мышцу задней поверхности бедра.

«Народ не знает, что Бук имел дело с травмой мышцы бедра в третьем матче, а его жестко критиковали за вещи, которые он просто не мог делать. Люди не понимают, что после этого он играл на одной ноге. Парни ничего не рассказывают, потому что не хотят искать оправданий.

Меня волновал этот вопрос, потому что я многое слышал о Девине и Крисе во время финала», – заявил Уильямс.

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