«Они вообще берут у него интервью?» Дрэймонд Грин раскритиковал СМИ за неуважение к Име Удоке

Форвард раскритиковал СМИ за неуважение к главному тренеру .

«Только что посмотрел основные моменты матча «Бакс» – «Селтикс» на SportsCenter. Они показали что-то о Майке Буденхольцере, затем некоторые игроки «Селтикс» рассказали о матче. Но Име Удоку вообще не показали.

Он вносил какие-либо коррективы после 5-го матча? Они вообще берут у него интервью? Мне просто интересно», – написал Грин в Twitter.

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