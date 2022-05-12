Роберт Уильямс пропустит 5-й матч с «Бакс» из-за травмы колена

Центровой Роберт Уильямс не примет участия в пятом матче серии плей-офф против (2-2) в среду.

Как сообщил главный тренер команды , игрок столкнулся с отеком колена и продолжает испытывать боль, поэтому «Селтикс» приняли решение не рисковать здоровьем баскетболиста.

Уильямс пропустил 4-й матч серии. Ранее он несколько недель восстанавливался после операции на разорванном мениске.

Центровой вернулся во время первого раунда против «Бруклина» и провел в плей-офф-2022 пять матчей, набирая в среднем 6,2 очка, 4,8 подбора и 1,8 блок-шота.

Великий Джон Вуден должен был служить на авианосце «Франклин». Он избежал смерти чудом, вместо него погиб его однокашник