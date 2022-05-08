Име Удока: «Тейтум не попадал свои обычные броски»

Главный тренер рассказал о причинах поражения команды в третьем матче серии плей-офф против (101:103, 1-2).

«Мы не ставили для Тейтума достаточно хорошие заслоны в третьем матче, как как это было во втором. Но он все равно не попадал некоторые броски, которые обычно попадает. Судьи не дали Смарту три штрафных в концовке? Это лишь один момент. Мы должны были лучше сыграть в третьей четверти.

На протяжении всего матча мы могли быть лучше. Особенно в третьей четверти, когда были потери и все прочее. Мы должны заставить их полностью выложиться в защите. Мы плохо играли в атаке, и «Бакс» начали убегать в быстрые отрывы», – сказал Удока.

«Селтикс» проиграли третью четверть матча со счетом 17:34.

Тейтум завершил встречу с показателями 10 очков (4-19 с игры, 0-6 трехочковых), 3 передачи, 1 подбор, 1 перехват и 4 блок-шота за 41 минуту на площадке.

«Селтикс» уже расправились с Дюрэнтом. Теперь еще проверят претензии Янниса на звание лучшего игрока в НБА