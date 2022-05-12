Име Удока: «Конечно, мы разочарованы. Упустили прекрасную возможность»

Главный тренер «Селтикс» рассказал о настроении в команде после поражения в пятом матче серии плей-офф с «Милоки» (107:110, 2-3).

упустил 14-очковое преимущество в заключительной четверти.

«Конечно, мы разочарованы. Парни очень разозлены из-за поражения в матче, в котором на протяжении трех с половиной четвертей мы вели в счете. Мы усложнили себе задачу, но уже обсудили эту ситуацию, я увидел решимость. Будет только приятнее, когда мы оправимся от этого и вернемся. Но понимаем, что сегодня упустили прекрасную возможность», – заявил Удока.

Победители пятых матчей в плей-офф НБА при счете 2-2 выиграли 82% серий.

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