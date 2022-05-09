Яннис Адетокумбо: «Это плей-офф, мы готовы к физической борьбе»

Форвард считает, что он и его команда готовы к физической борьбе в серии плей-офф против (2-1).

Перед началом серии главный тренер «Селтикс» заявил, что собирается ограничить проходы двукратного MVP под кольцо с помощью плотной опеки на периметре.

«Это плей-офф, здесь больше физической борьбы. Если вы готовы к этому, вы будете это делать. Если нет – вам придется уклоняться от этого. Не думаю, что кто-то из моих одноклубников уклоняется. Все парни, которые играют в этой команде, любят физическую борьбу», – сказал Яннис.

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