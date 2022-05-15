Трэйси Макгрэйди: «Филадельфия» совершила неудачный обмен»

Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди считает, что «Филадельфия» совершила ошибку, обменяв Бена Симмонса, Андре Драммонда и Сета Карри на .

«Я думаю, что совершила неудачный обмен. «Бруклин» выиграл от этой сделки.

и «Сиксерс» играли в великолепном ритме. Джеймс Харден – активный скорер и разыгрывающий, в этом нет сомнений. Но мне кажется, что он становится медленнее. Он не может обойти защитника, как раньше. Я не знаю, что это, возможно, травма, но он не похож на себя прежнего.

У «Сиксерс» была отличная командная химия до этого обмена. Эмбиид наконец набрал великолепную форму. Я считаю, что недостающим звеном был , – сказал Макгрэйди.

Харден и Эмбиид должны были покорить НБА. Пока у них не очень получается