Трэйси Макгрэйди: «Филадельфия» совершила неудачный обмен»

Теги Трэйси Макгрэйди Филадельфия НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Тобайас Харрис Джоэл Эмбиид Баскетбол

Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди считает, что «Филадельфия» совершила ошибку, обменяв Бена Симмонса, Андре Драммонда и Сета Карри на Джеймса Хардена.

«Я думаю, что «Филадельфия» совершила неудачный обмен. «Бруклин» выиграл от этой сделки.

Джоэл Эмбиид и «Сиксерс» играли в великолепном ритме. Джеймс Харден – активный скорер и разыгрывающий, в этом нет сомнений. Но мне кажется, что он становится медленнее. Он не может обойти защитника, как раньше. Я не знаю, что это, возможно, травма, но он не похож на себя прежнего.

У «Сиксерс» была отличная командная химия до этого обмена. Эмбиид наконец набрал великолепную форму. Я считаю, что недостающим звеном был Тобайас Харрис», – сказал Макгрэйди.

Харден и Эмбиид должны были покорить НБА. Пока у них не очень получается

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