Стивен Эй Смит: «Джеймс Харден устроил в хаос в НБА, ради него принесены жертвы»

Стивен Эй Смит раскритиковал атакующего защитника «Филадельфии» Джеймса Хардена за то, что он дважды инициировал обмен за последние два года.

«Думаю, люди не до конца осознают весь ужас, который они устроили для будущего лиги. Это касается коллективного соглашения и того, как игроки с ним поступают. Мы уже обсуждали здесь и . Сейчас настала очередь Джеймса Хардена. Для владельца клуба самое главное – следовать общей стратегии, соблюдать порядок и дисциплину. А сейчас у нас есть три игрока, которые спровоцировали обмены. Бен Симмонс вообще не хочет играть. Кайри Ирвинг играет тогда, когда он хочет. раз за разом идет туда, куда хочет. Давайте вспомним, что пришлось отдать за Хардена в Кариса Леверта и Джарретта Аллена. Перед этим ему давали Дуайта Ховарда, Криса Пола и Расселла Уэстбрука. Ничего не сработало. Все эти переходы были сделаны специально для Хардена. После поражения в финале конференции он вышел и сказал, что больше не хочет играть с Полом.

Они плясали под его дудку и потратили на него пять игроков. А сейчас мы видим это в «Филадельфии». Да, Бен Симмонс не хотел там оставаться. Но еще они отдали Сета Карри, который хорошо играет, Андре Драммонда, который не успевает на пик-н-роллах, но все еще хорош на подборе, и два пика первого раунда. Это все люди, которые были принесены в жертву. С этим теперь ассоциируется имя Джеймса Хардена. И владельцы обращают на это внимание. Доходы от баскетбола сократятся, и они будут платить только за игру. Когда игроки потребуют объяснений, владельцы посмотрят на Хардена, Ирвинга и Симмонса и скажут: «Поговорите с ними», – заявил Эй Смит.

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