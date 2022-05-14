Дэрил Мори: «Задача на межсезонье – раскрыть и встроить Хардена в команду»

Президент «Филадельфии» заявил о том, что менеджмент и тренерский штаб в межсезонье будут работать над тем, чтобы перешедший в команду по ходу сезона мог почувствовать себя комфортно и раскрыть свои способности.

«Задача на межсезонье – раскрыть и встроить Хардена в команду.

Джеймс невероятно талантлив. Как и Джоэл, как и Тобайас. И я с воодушевлением жду межсезонья, когда у Дока и его штаба будет много времени на работу с этим составом и выработку идеального плана действий. Мы получили нынешний набор игроков в феврале, у нас было мало времени на то, чтобы раскрыть умения разных баскетболистов и совместить все это правильным образом.

Харден очень многое умеет, нам надо разобраться с тем, как правильно использовать его», – заявил Мори.

По словам Мори, независимо от решения Хардена по опции игрока (47,4 миллиона долларов), в клубе исходят из того, что защитник останется в команде.

«План в том, что Джеймс остается. На это мы нацеливались с самого начала, когда провели обмен. Нам предстоит общение с представителями Хардена, будем смотреть, как все это будет работать», – сказал Мори.

В матчах плей-офф-2022 Харден набирал 18,6 очка и 8,6 передачи в среднем за игру.

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