«Сиксерс» не планируют давать Хардену максимальный контракт (Уиндхорст)

не планирует продлевать соглашение с атакующим защитником на условиях максимальной заработной платы.

«Никто в НБА не верит, что «Сиксерс» подпишут с Джеймсом Харденом максимальный контракт», – заявил журналист ESPN Брайан Уиндхорст.

Ранее генеральный менеджер «Филадельфии» и сам игрок подтверждали, что намерены продолжить сотрудничество.

32-летний Харден перешел в «Сиксерс» перед дедлайном. Если он активирует опцию игрока, то с 10 августа 2022 года сможет подписать 4-летнее максимальное продление контракта с клубом на 222,8 миллиона долларов.

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