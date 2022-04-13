Скип Бэйлесс: «Лейкерс» не будут ничего менять, Джинни Басс нужна мыльная опера»

Эксперт Fox Sports Скип Бэйлесс считает, что не станут совершать громкие обмены в ближайшее время.

«Я думаю, что «Лейкерс» вернутся в следующем сезоне точно такими же. Они будут повторять это снова и снова. Нынешнее большое трио останется и в будущем. Когда весь этот шум уляжется, Джинни Басс откинется назад в своем кресле и скажет: «Окей, мы не попали в плей-офф. Но у нас есть Леброн, который должен превзойти рекорд Карима по очкам после примерно 50 матчей в следующем сезоне.

– хороший, плохой или ужасный, но он по-прежнему приносит огромные кассовые сборы. 29 лет, и некоторые эксперты считают его одним из десяти лучших игроков лиги. Мы производим, возможно, самую масштабную мыльную оперу во всем спорте. Почему бы нам не оставить все, как есть?» – заявил Скип Бэйлесс.

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