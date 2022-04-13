Скип Бэйлесс: «Лейкерс» не будут ничего менять, Джинни Басс нужна мыльная опера»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Джинни Басс Энтони Дэвис Баскетбол

Эксперт Fox Sports Скип Бэйлесс считает, что «Лейкерс» не станут совершать громкие обмены в ближайшее время.

«Я думаю, что «Лейкерс» вернутся в следующем сезоне точно такими же. Они будут повторять это снова и снова. Нынешнее большое трио останется и в будущем. Когда весь этот шум уляжется, Джинни Басс откинется назад в своем кресле и скажет: «Окей, мы не попали в плей-офф. Но у нас есть Леброн, который должен превзойти рекорд Карима по очкам после примерно 50 матчей в следующем сезоне.

Расселл Уэстбрук – хороший, плохой или ужасный, но он по-прежнему приносит огромные кассовые сборы. Энтони Дэвису 29 лет, и некоторые эксперты считают его одним из десяти лучших игроков лиги. Мы производим, возможно, самую масштабную мыльную оперу во всем спорте. Почему бы нам не оставить все, как есть?» – заявил Скип Бэйлесс.

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