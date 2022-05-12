Джинни Басс: «Я хочу, чтобы Леброн Джеймс был уверен в команде. Он должен быть доволен»

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Владелица «Лейкерс» Джинни Басс заявила, что ее задача – сделать так, чтобы Леброн Джеймс был уверен в том, что команда способна выиграть чемпионат.

«Я хочу, чтобы Леброн Джеймс был уверен в команде и в том, что у нас есть все необходимое для победы в чемпионате. Он должен быть доволен. Я хочу быть уверена, что он доволен.

У меня нет причин думать, что мы не можем победить с Леброном и Энтони Дэвисом. У Фила Джексона я научился тому, что всегда есть путь к успеху. Порой он немного сложнее, но вы должны верить в свои возможности», – сказала Джинни Басс.

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