Владелица Джинни Басс заявила, что ее задача – сделать так, чтобы был уверен в том, что команда способна выиграть чемпионат.

«Я хочу, чтобы Леброн Джеймс был уверен в команде и в том, что у нас есть все необходимое для победы в чемпионате. Он должен быть доволен. Я хочу быть уверена, что он доволен.

У меня нет причин думать, что мы не можем победить с Леброном и . У Фила Джексона я научился тому, что всегда есть путь к успеху. Порой он немного сложнее, но вы должны верить в свои возможности», – сказала Джинни Басс.

Сериал «Время побеждать» – американское «Движение вверх». Отлично зашел большинству, плюются только фанаты баскетбола