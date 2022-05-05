Инсайдер: «Джинни Басс рассмотрит возможность обмена Леброна Джеймса, если он откажется от продления контракта»

По словам инсайдера The Athletic Сэма Эмика, если форвард решит не подписывать продление контракта, владелец клуба Джинни Басс рассмотрит возможность его обмена.

«Источники утверждают, что если Леброн Джеймс в конечном итоге откажется от продления контракта с «Лейкерс» в августе, Басс посчитает это причиной, чтобы рассмотреть возможность его обмена. Без продления текущий контракт Джеймса истечет после следующего сезона, за который он заработает 47,1 миллиона долларов.

Это естественный вопрос в подобных ситуациях, поскольку мысль о том, что Джеймс оставит «Лейкерс» ни с чем, подписав контракт с другой командой летом 2023 года, далека от идеальной. Тем не менее, все указывает на то, что «Лейкерс» не против продлевать соглашение каждый год, пока у них хорошие отношения с Джеймсом», – пишет Эмик.

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