Инсайдер: «Джинни Басс рассмотрит возможность обмена Леброна Джеймса, если он откажется от продления контракта»

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По словам инсайдера The Athletic Сэма Эмика, если форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс решит не подписывать продление контракта, владелец клуба Джинни Басс рассмотрит возможность его обмена.

«Источники утверждают, что если Леброн Джеймс в конечном итоге откажется от продления контракта с «Лейкерс» в августе, Басс посчитает это причиной, чтобы рассмотреть возможность его обмена. Без продления текущий контракт Джеймса истечет после следующего сезона, за который он заработает 47,1 миллиона долларов.

Это естественный вопрос в подобных ситуациях, поскольку мысль о том, что Джеймс оставит «Лейкерс» ни с чем, подписав контракт с другой командой летом 2023 года, далека от идеальной. Тем не менее, все указывает на то, что «Лейкерс» не против продлевать соглашение каждый год, пока у них хорошие отношения с Джеймсом», – пишет Эмик.

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