Отец Джа Морэнта: «Мне насрать, если я кого-то раздражаю»

Ти Морэнт, отец разыгрывающего , ответил людям, которые критикуют его за чересчур активное поведение на публике.

«Быть популярным – это что-то новое и странное для меня, но я спокойно к этому отношусь. Я собирался поехать в отель Джа. И когда я ждал такси, чувак сидел в машине и просто смотрел на меня. Я продолжал ходить вокруг, а он смотрел на меня. Я хотел сказать: «Эй, чувак, ты в порядке? Все хорошо?». Когда такси приехало, он опустил свое окно и сказал: «Эй, ты ведь Ти Морант?» Я такой: «Да, ты мог бы сказать это раньше, чувак, вместо того, чтобы смотреть на меня». Это было странно. Я крутой.

Кто-то написал в соцсетях, что я начал раздражать с самого первого первого матча, потому что обнял , поговорил с ним и с . И после этого я внезапно всем надоел? Я подхожу к игрокам? Для меня это спортивное поведение, поэтому я был очень удивлен. Значит, я раздражаю тем, что поддерживаю своего ребенка? Вы знаете мой девиз: «Мне насрать на все это». Если кто-то думает, что я делаю что-то неправильно, или говорит обо мне в негативном ключе, мне все равно. Я буду оставаться собой, потому что умею делать только это.

Я бы солгал, если бы сказал, что мой сын станет звездой так быстро. Я думал, что он будет выбран под высоким пиком на драфте. Но я не знал, что он будет выбран вторым или попадет в первую команду лиги. Знал, что он мог соревноваться на самом высоком уровне, но не думал, что это произойдет так быстро. Моя любовь к сыну недооценена. Я бы отдал свою жизнь за этого мальчика, потому что он в значительной степени является моей миниатюрной копией. Он произошел от меня. Конечно, спасибо его маме и Богу, но я всегда говорил им, что именно я его первая линия защиты. Достань меня, прежде чем достать его», – сказал Ти Морэнт.

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