Стефен Карри – о 5-м матче: «Мы все сделали неправильно»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» прокомментировал разгромное поражение от в 5-м матче серии второго раунда плей-офф (95:134, 3-2).

«Сегодня разочаровало все. «Гризлис» вышли на площадку с чувством, что они обязаны победить. Что касается нашего плана на игру, мы все сделали неправильно. Передачи, подборы в нападении, фолы.

Я понимаю, что эта серия довольно интересная. В отсутствие мы должны подходить к игре с определенным планом. «Мемфис» без Морэнта – это, очевидно, очень сплоченная команда, которая показала потрясающие результаты в регулярном чемпионате. Мы должны уважать это и понимать, что нужен другой подход. Мы почувствовали это сегодня вечером. Теперь мы должны что-то сделать с этим в пятницу», – сказал Карри.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?