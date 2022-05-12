Стефен Карри – о 5-м матче: «Мы все сделали неправильно»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри прокомментировал разгромное поражение от «Мемфиса» в 5-м матче серии второго раунда плей-офф (95:134, 3-2).
«Сегодня разочаровало все. «Гризлис» вышли на площадку с чувством, что они обязаны победить. Что касается нашего плана на игру, мы все сделали неправильно. Передачи, подборы в нападении, фолы.
Я понимаю, что эта серия довольно интересная. В отсутствие Джа Морэнта мы должны подходить к игре с определенным планом. «Мемфис» без Морэнта – это, очевидно, очень сплоченная команда, которая показала потрясающие результаты в регулярном чемпионате. Мы должны уважать это и понимать, что нужен другой подход. Мы почувствовали это сегодня вечером. Теперь мы должны что-то сделать с этим в пятницу», – сказал Карри.
«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?