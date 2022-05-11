НБА. Плей-офф. «Бостон» примет «Милуоки», «Голден Стэйт» сыграет с «Мемфисом» на выезде

Теги результаты Бостон Голден Стэйт Мемфис Милуоки НБА НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Джейлен Браун Джейсон Тейтум Джа Морэнт Баскетбол

В среду, 11 мая, продолжатся две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Бостон» Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна поспорит с «Милуоки» Янниса Адетокумбо за лидерство в серии (2-2).

«Голден Стэйт» постарается завершить противостояние с «Мемфисом» без Джа Морэнта на выезде (3-1).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Пятые матчи

Бостон – Милуоки
Дата проведения
12 мая, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча

В серии ничья – 2-2

Мемфис – Голден Стэйт
Дата проведения
12 мая, 04.30, «FedExForum»
Онлайн матча

«Голден Стэйт» ведет в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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