НБА. Плей-офф. «Бостон» примет «Милуоки», «Голден Стэйт» сыграет с «Мемфисом» на выезде

В среду, 11 мая, продолжатся две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

и Джейлена Брауна поспорит с за лидерство в серии (2-2).

«Голден Стэйт» постарается завершить противостояние с без Джа Морэнта на выезде (3-1).

НБА

Второй раунд

Пятые матчи

В серии ничья – 2-2

«Голден Стэйт» ведет в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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