Джа Морэнт может пропустить остаток сезона из-за травмы колена

Разыгрывающий может пропустит оставшиеся матчи плей-офф нынешнего сезона.

Как сообщил клуб, МРТ-обследование выявило у игрока механическое повреждение костной ткани правого колена. Возвращение Джа на площадку в плей-офф-2022 находится под вопросом.

Морэнт досрочно завершил третий матч серии второго раунда против (1-3) из-за травмы колена и пропустил четвертую встречу.

В нынешнем плей-офф разыгрывающий набирает в среднем 27,1 очка, 9,8 передачи, 8 подборов и 2 перехвата.

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев