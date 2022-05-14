Томпсон забросил 3-очковый в затяжной атаке после двух подборов Луни

Защитник стал автором важного дальнего попадания в четвертой четверти шестого матча серии с (110:96, 4-2).

Томпсон забросил из-за дуги при счете 102:92 во время затяжной атаки. дважды промахнулся из-за дуги, но взял два подбора в нападении.

На счету Томпсона 30 очков (8 из 14 из-за дуги) и 8 подборов, у Луни 4 очка и 22 подбора.

Великий Джон Вуден должен был служить на авианосце «Франклин». Он избежал смерти чудом, вместо него погиб его однокашник