Томпсон забросил 3-очковый в затяжной атаке после двух подборов Луни

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Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон стал автором важного дальнего попадания в четвертой четверти шестого матча серии с «Мемфисом» (110:96, 4-2).

Томпсон забросил из-за дуги при счете 102:92 во время затяжной атаки. Стефен Карри дважды промахнулся из-за дуги, но Кевон Луни взял два подбора в нападении.

На счету Томпсона 30 очков (8 из 14 из-за дуги) и 8 подборов, у Луни 4 очка и 22 подбора.

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