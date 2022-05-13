Андрей Воронцевич: «Нас ждет крайне непростое противостояние с «Локомотивом-Кубань»

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич после поражения от «Зенита» в 4-м матче 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ (69:75, 1-3) отметил, что команде нужно готовиться к непростой серии за 3-е место против «Локомотива-Кубань». «Конечно, нам не хватало выбывших из-за травм Джекири и Мэйо. Хочу сказать спасибо команде, тренерам и, конечно же, болельщикам, которые со всей душой поддерживали нас в «Баскет-холле».

Проанализируем игру и разберем свои ошибки на подборах и при передачах. Теперь нужно готовиться к «бронзовой» серии с «Локомотивом-Кубань». У краснодарцев очень голодная до побед команда, что показали их полуфинальные матчи с ЦСКА. Нас ждет крайне непростое противостояние», – сказал Воронцевич.

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