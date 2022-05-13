Велимир Перасович: «У меня нет никаких претензий к своим игрокам. Они показали максимум, на который способны»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил, что его игроки показали максимум, на который способны, в 4-м матче серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ против «Зенита» (69:75, 1-3).

«Поздравляю «Зенит» с заслуженной победой! Их уровень игры был выше. Считаю, сегодня мы приложили большие усилия, но этого оказалось недостаточно. Нам противостояла команда с отличной защитой, их игроки знали, как действовать в сложные моменты.

Нашей главной проблемой стало нападение. Никак не могли забить, показали ужасный процент реализации трехочковых. Кроме того, очевидно, что наши лидеры Лоренцо Браун, Воронцевич, Хезоня подошли к решающему отрезку матча очень уставшими. Поэтому рывок «Зенита» 12-0 в четвертой четверти фактически предопределил исход встречи.

Однако у меня нет никаких претензий к своим игрокам, потому что они показали максимум, на который способны», – сказал Перасович.

135 очков на двоих, потерянный Хезоня и технарь за флоппинг. Серия «Зенит» – УНИКС переехала в Казань