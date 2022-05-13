Известно расписание матчей финальной серии и серии за 3-е место плей-офф Лиги ВТБ

Лига ВТБ объявила даты и время матчей финальной серии и серии за 3-е место плей-офф сезона-2021/22.

В финальной серии до четырех побед (по схеме 2-2-1-1-1) встретятся московский и санкт-петербургский . В серии за 3-е место до трех побед (по схеме 2-2-1) сыграют казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань».

Первые два матча серий пройдут на площадке команды с более высоким посевом.

(1) ЦСКА — (2) «Зенит»

1-я игра — 20 мая, 20:00 (мск) ЦСКА — «Зенит», в Москве 2-я игра — 22 мая, 14:00 (мск) ЦСКА — «Зенит», в Москве 3-я игра — 25 мая, 19:30 (мск) «Зенит» — ЦСКА, в Санкт-Петербурге 4-я игра — 27 мая, 20:00 (мск) «Зенит» — ЦСКА, в Санкт-Петербурге 5-я игра — 30 мая, 20:00 (мск) ЦСКА — «Зенит», в Москве (*) 6-я игра — 2 июня, 20:00 (мск) «Зенит» — ЦСКА, в Санкт-Петербурге (*) 7-я игра — 5 июня, 14:00 (мск) ЦСКА — «Зенит», в Москве (*)

(3) УНИКС — (4) «Локомотив-Кубань»

1-я игра — 19 мая, 19:30 (мск) УНИКС — «Локомотив-Кубань», в Казани 2-я игра — 21 мая, 14:30 (мск) УНИКС — «Локомотив-Кубань», в Казани 3-я игра — 24 мая, 19:30 (мск) «Локомотив-Кубань» — УНИКС, в Краснодаре 4-я игра — 26 мая, 19:30 (мск) «Локомотив-Кубань» — УНИКС, в Краснодаре (*) 5-я игра — 29 мая, 18:00 (мск) — , в Казани (*)

(*) — если понадобится

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