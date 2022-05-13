Хавьер Паскуаль: «Серия «Зенит» – УНИКС соответствовала уровню Евролиги»

Главный тренер «Зенита» поделился впечатлениями от 4-го матча полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ с УНИКСом (75:69, 3-1).

«Поздравляю УНИКС с действительно хорошим сезоном, который проводят Велимир Перасович и все игроки команды. Это был сложный розыгрыш. Иногда я думал, что эта серия плей-офф соответствует уровню Евролиги.

Сегодня была еще одна сложная игра. В начале встречи немного упустили соперника вперед, но постепенно догнали. Последние минуты второй четверти были очень важны, и они остались за нами. В итоге сумели одержать победу. Поздравляю всех болельщиков!» – сказал Паскуаль.

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