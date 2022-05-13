Майк Д’Антони – основной претендент на пост главного тренера «Шарлотт»

’Антони является основным претендентом на пост главного тренера , сообщает инсайдер Heavy.com Стив Балпетт со ссылкой на источники в лиге.

В качестве аргументов в пользу назначения Д’Антони называют его сотрудничество с генеральным менеджером «Хорнетс» Митчем Капчаком в «Лейкерс» (2012-2014) и способность построить команду вокруг сильного разыгрывающего, такого как Ламело Болл.

В сезоне-2021/22 Д’Антони занимал должность тренера-консультанта в штабе Уилли Грина в .

71-летний специалист также претендовал на должность в «Сакраменто», который в итоге возглавил Майк Браун.

Ранее сегодня сообщалось, что «Шарлотт» провел собеседование с бывшим главным тренером «Лейкерс» Фрэнком Вогелем.

Самые важные тренеры НБА: кто создал современный баскетбол