Майк Д’Антони – основной претендент на пост главного тренера «Шарлотт»

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Майк Д’Антони является основным претендентом на пост главного тренера «Шарлотт», сообщает инсайдер Heavy.com Стив Балпетт со ссылкой на источники в лиге.

В качестве аргументов в пользу назначения Д’Антони называют его сотрудничество с генеральным менеджером «Хорнетс» Митчем Капчаком в «Лейкерс» (2012-2014) и способность построить команду вокруг сильного разыгрывающего, такого как Ламело Болл.

В сезоне-2021/22 Д’Антони занимал должность тренера-консультанта в штабе Уилли Грина в «Новом Орлеане».

71-летний специалист также претендовал на должность в «Сакраменто», который в итоге возглавил Майк Браун.

Ранее сегодня сообщалось, что «Шарлотт» провел собеседование с бывшим главным тренером «Лейкерс» Фрэнком Вогелем.

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