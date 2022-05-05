«Хорнетс» получили разрешение на собеседование с Чарльзом Ли и Дэвидом Вантерпулом

«Хорнетс» получили разрешение на собеседование еще с двумя кандидатами на пост главного тренера: Чарльзом Ли и .

Ли является ассистентом главного тренера в «Милуоки». Вантерпул работает в тренерском штабе .

Основным кандидатом на пост в считается Майк Д’Антони, который в нынешнем сезоне занимал должность тренера-консультанта в «Новом Орлеане». Также в число кандидатов входят Кенни Эткинсон («Голден Стэйт»), Дарвин Хэм ( ) и Шон Суини («Даллас»), работающие ассистентами в своих клубах.

Недавно «Хорнетс» отправили в отставку Джеймса Боррего, под руководством которого команда завершила сезон на 10-м месте в Восточной конференции и проиграла «Атланте» в турнире плей-ин.

Майкл Джордан опять уволил тренера – в этот раз того, кто справлялся. Похоже, это привычка