«Лейкерс» получили разрешение на проведение собеседования с Кенни Эткинсоном

получили разрешение «Уорриорз» на проведение собеседования с Кенни Эткинсоном.

Эткинсон в этом сезоне работает одним из ассистентов Стива Керра. В период 2016-2020 54-летний специалист возглавлял «Бруклин».

Эткинсон также претендует на пост главного тренера , он уже побывал на собеседовании в команде.

«Лейкерс» в последние недели начали общение с кандидатами на вакантный после увольнения Фрэнка Вогеля пост главного тренера. Среди них Дарвин Хэм, Терри Стоттс, Эдриан Гриффин и Марк Джексон.

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