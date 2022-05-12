«Лейкерс» получили разрешение на проведение собеседования с Кенни Эткинсоном

«Лейкерс» получили разрешение «Уорриорз» на проведение собеседования с Кенни Эткинсоном.
Эткинсон в этом сезоне работает одним из ассистентов Стива Керра. В период 2016-2020 54-летний специалист возглавлял «Бруклин».
Эткинсон также претендует на пост главного тренера «Шарлотт», он уже побывал на собеседовании в команде.
«Лейкерс» в последние недели начали общение с кандидатами на вакантный после увольнения Фрэнка Вогеля пост главного тренера. Среди них Дарвин Хэм, Терри Стоттс, Эдриан Гриффин и Марк Джексон.