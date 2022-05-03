Майк Д’Антони и Кенни Эткинсон могут возглавить «Шарлотт»

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Майк Д’Антони получит предложение стать главным тренером «Шарлотт», сообщает Bleacher Report.

Издание отмечает, что аргументами в пользу назначения Д’Антони являются его сотрудничество с генеральным менеджером «Хорнетс» Митчем Капчаком в «Лейкерс» (2012-2014) и способность построить команду вокруг сильного разыгрывающего, такого как Ламело Болл.

В нынешнем сезоне специалист занимал должность тренера-консультанта в штабе Уилли Грина в «Новом Орлеане».

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, на пост главного тренера «Шарлотт» также претендуют Кенни Эткинсон («Голден Стэйт»), Дарвин Хэм («Милуоки») и Шон Суини («Даллас»), работающие ассистентами в своих клубах.

Недавно «Хорнетс» отправили в отставку Джеймса Боррего, под руководством которого команда завершила сезон на 10-м месте в Восточной конференции и проиграла «Атланте» в турнире плей-ин.

Майкл Джордан опять уволил тренера – в этот раз того, кто справлялся. Похоже, это привычка

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