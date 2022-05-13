«Хорнетс» провели собеседование с Фрэнком Вогелем

«Хорнетс» ведут поиск нового главного тренера и общаются с кандидатами на вакантный пост.

Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, провел собеседование с в рамках первого раунда интервьюирования.

Вогель ранее был уволен из «Лейкерс». За время своего пребывания в должности Фрэнк выиграл 127 матчей из 225 (56,4 процента) и привел «озерников» к их 17-му титулу чемпиона (2019/20).

В нынешнем сезоне «Лейкерс» не смогли попасть в плей-ин, завершив регулярный чемпионат с результатом 33-49.

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