«Хорнетс» провели собеседование с Фрэнком Вогелем

«Хорнетс» ведут поиск нового главного тренера и общаются с кандидатами на вакантный пост.
Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, «Шарлотт» провел собеседование с Фрэнком Вогелем в рамках первого раунда интервьюирования.
Вогель ранее был уволен из «Лейкерс». За время своего пребывания в должности Фрэнк выиграл 127 матчей из 225 (56,4 процента) и привел «озерников» к их 17-му титулу чемпиона НБА (2019/20).
В нынешнем сезоне «Лейкерс» не смогли попасть в плей-ин, завершив регулярный чемпионат с результатом 33-49.
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