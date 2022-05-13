Суд продлил арест Бриттни Грайнер до 18 июня

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Химкинский городской суд Московской области продлил арест американской центровой УГМК Бриттни Грайнер, которая обвиняется в контрабанде наркотиков, сообщает «Р-Спорт».   «Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Грайнер меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 июня», – рассказали изданию в суде.

Заседание по просьбе защиты проходило в закрытом режиме.

Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Спортсменке инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет).

В начале мая Государственный департамент США установил, что Грайнер была неправомерно задержана в России.

Бриттни является игроком УГМК с 2015 года. В составе российской команды она четыре раза побеждала в Евролиге.

Также баскетболистка является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. В женской НБА с 2013 года выступает за «Финикс», в 2014-м вместе с клубом выиграла чемпионат. Включена в официальный список 25 лучших игроков WNBA.

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