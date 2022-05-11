Крис Пол надел утболку с изображением Бриттни Грайнер

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол надел футболку с изображением Бриттни Грайнер после пятого матча серии плей-офф против «Далласа» (110:80, 3-2).
Пол недавно был удостоен премии WNBA за вклад в развитие женского баскетбола.
Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Спортсменке инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет).
С недавнего времени Государственный департамент США считает баскетболистку неправомерно задержанной Российской Федерацией.
Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. В женской НБА с 2013 года выступает за «Финикс», в 2014-м вместе с клубом выиграла чемпионат. Включена в официальный список 25 лучших игроков WNBA.
Также Грайнер является игроком УГМК с 2015 года.
Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы