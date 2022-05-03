Инициалы и номер задержанной в России Бриттни Грайнер разместят на площадках 12 клубов WNBA

Женская НБА объявила о том, что разместит на площадках 12 клубов в сезоне-2022 инициалы и игровой номер (42) Бриттни Грайнер, которая находится под арестом в России.

«Мы начинаем сезон-2022 и по-прежнему считаем ситуацию с Грайнер очень важной для баскетбола и всего общества. Мы продолжаем работать над ее возвращением домой и ценим общественную поддержку в отношении Грайнер и ее семьи в это необычное и трудное время», – заявила комиссионер WNBA Кэти Энгельберт.

Сезон-2022 в женской НБА стартует 6 мая. Изображение «BG42» будет размещено рядом с боковыми линиями площадки.

Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Спортсменке инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет).

С недавнего времени Государственный департамент США считает баскетболистку неправомерно задержанной Российской Федерацией.

Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. В женской НБА с 2013 года выступает за «Финикс», в 2014-м вместе с клубом выиграла чемпионат. Включена в официальный список 25 лучших игроков WNBA.

Также Грайнер является игроком УГМК с 2015 года. В составе российской команды она четыре раза побеждала в Евролиге.

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