Баскетболистки «Финикса» вышли на разминку в футболках со словами поддержки в адрес Бриттни Грайнер

Баскетболистки «Финикса» вышли на разминку перед стартовым матчем нового сезона женской НБА в футболках со словам поддержки в адрес центровой .

На футболках было написано «Мы – БГ42», что отсылает к инициалам и игровому номеру Грайнер.

Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Спортсменке инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет).

С недавнего времени Государственный департамент США считает баскетболистку неправомерно задержанной Российской Федерацией.

Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. В женской НБА с 2013 года выступает за , в 2014-м вместе с клубом выиграла чемпионат. Включена в официальный список 25 лучших игроков WNBA.

Также Грайнер является игроком УГМК с 2015 года.

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Твиттер Bleacher Report