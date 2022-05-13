Крис Пол – о повреждении руки: «Со мной все нормально»

Разыгрывающий «Финикса» в четвертой четверти шестого матча серии плей-офф с «Далласом» (86:113, 3-3) завалился на паркет и схватился за правую руку.

После игры 37-летний Пол заверил, что все обошлось.

«Со мной все нормально», – сказал Пол.

По ходу финальной серии с «Бакс» в плей-офф-2021 у Пола также возникли проблемы с правой рукой. Плеймейкер тогда тоже сказал, что «все нормально», но в межсезонье перенес операцию на запястье.

«Финикс» не выдерживает удары судьбы. 2-2 в серии с «Далласом»