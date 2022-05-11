«Безумие, никогда не думал, что такое возможно». Деандре Эйтон – о конфликте семьи Криса Пола с болельщиком

Центровой прокомментировал инцидент во время четвертого матча серии плей-офф против (101:111, 2-2).

У семьи разыгрывающего «Санз» возник конфликт с одним из болельщиков «Мэвс». В результате расследования техасский клуб запретил этому болельщику посещать арену в Далласе до 2023-го года.

«Это просто безумие, когда тебе задают этот вопрос. Никогда не думал, что такое возможно. Знаете, давайте наслаждаться игрой и наблюдать за любимой командой», – сказал Эйтон.

«Это апокалипсис». Великая (хоть и опасная) традиция, которую не могут отменить – толпа фанов на паркете после знаковой победы