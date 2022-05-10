«Он кричал «К черту «Санз» и трогал маму Пола, поздравляя ее с Днем матери». Кенни Смит – о конфликте семьи Криса Пола с болельщиком

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Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кенни Смит рассказал подробности инцидента в четвертом матче серии плей-офф между «Финиксом» и «Далласом» (101-111, 2-2).

У семьи разыгрывающего «Санз» Криса Пола возник конфликт с одним из болельщиков «Мэвс». В результате расследования инцидента этому болельщику запретили посещать арену в Далласе до 2023-го года.

«Маму Пола знает вся лига. И она была очень расстроена тем, что произошло. Она сказала мне: «Нет, Кенни. Этот парень хотел пошутить, поздравляя меня с Днем матери». Он тыкал в нее пальцем. Она ответила: «Спасибо, но не нужно меня трогать». Но он продолжал это делать.

И между делом выкрикивал оскорбления: «К черту «Санз». И продолжал дотрагиваться до мамы Пола, повторяя: «С Днем матери». Все это спровоцировало большой конфликт, были вызваны охранники. Нельзя так себя вести в День матери», – заявил Смит.

«Это апокалипсис». Великая (хоть и опасная) традиция, которую не могут отменить – толпа фанов на паркете после знаковой победы

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