28 очков Девина Букера помогли «Финиксу» выиграть 5-й матч и выйти вперед в серии с «Далласом»

Лидер набрал 28 очков в победном пятом матче серии второго раунда плей-офф против «Далласа» (110:80, 3-2).

Букер стал самым результативным в составе победителей, реализовав 11 из 20 с игры, 3 из 7 из-за дуги и 3 из 4 с линии штрафных. Также на его счету 7 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 2 потери за 35 минут на площадке.

Центровой «Санз» добавил 20 очков и 9 подборов. отметился 7 очками и 10 передачами. В составе «Далласа» отличились (28 очков и 11 подборов) и Джейлен Брансон (21 очко и 7 подборов).

«Финикс» не выдерживает удары судьбы. 2-2 в серии с «Далласом»