Джимми Батлер подколол «Филадельфию»: «Предпочли мне Тобайаса Харриса?»

Лидер посмеялся над своей бывшей командой «Филадельфией», которая в 2019 году обменяла его в «Майами» и сохранила в составе форварда .

Батлер стал главной звездой серии второго раунда, по итогам которой «Хит» прошли в финал Востока в шести матчах.

«Предпочли мне Тобайаса Харриса?» – произнес Батлер по пути в раздевалку после победной шестой игры в Филадельфии.

Джимми набрал в четверг 32 очка, 8 подборов и 4 передачи.

Батлера и Джоэла Эмбиида завершила регулярку с результатом 51-31 и проиграла в плей-офф-2019 лишь будущему чемпиону «Торонто» во втором раунде, когда Кавай Ленард забросил баззер на исходе седьмого матча.

Почему спортсмены шлепают друг друга по попе? Это вообще законно?