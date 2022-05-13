«Майами» завершил серию с «Филадельфией» в шести матчах

в четверг обыграл на выезде «Филадельфию» (99:90, 4-2) в шестом матче серии второго раунда плей-офф и оформил выход в финал Восточной конференции.

«Хит» пробились в решающую серию Востока во второй раз за три года. Соперником команды Эрика Споэльстры станет победитель пары «Бостон» – «Милуоки» (2-3).

В случае победы «Бакс» клубы из Висконсина и Флориды сойдутся в плей-офф третий раз подряд.

Лидер «Сиксерс» Джоэл Эмбиид провел серию на фоне сотрясения, перелома глазницы и разрыва связки пальца руки. Он пропустил первые две встречи, которые остались за «Хит».

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