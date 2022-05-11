Джоэл Эмбиид получил сильный удар по лицу во время 5-го матча

Центровой «Филадельфии» , выступающий в защитной маске из-за перелома глазницы, получил сильный удар по лицу во время 5-го матча серии плей-офф с (85:120, 2-3).

Инцидент произошел в середине второй четверти встречи, когда Эмбиид сделал подбор на своем щите после промаха . Центровой «Майами» потянулся за мячом и попал по лицу Эмбииду. Эмбиид потерял мяч и упал, закрыв лицо обеими руками.

Центровой «Сиксерс» оставался какое-то время на паркете, после чего вернулся на скамейку, где врачи оказали ему помощь.

«Он крепкий. Выходя на площадку, он знал, что будет пара моментов, когда он получит по лицу. Этого не избежать. Он поднялся и сказал, что все в порядке», – прокомментировал главный тренер «Филадельфии» .

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