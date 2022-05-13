Джоэл Эмбиид: «До сих пор не понимаю, как мы могли отпустить Батлера»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид признался, что жалеет об обмене защитника Джимми Батлера в «Майами» в 2019 году.
Батлер стал главной звездой серии второго раунда, по итогам которой «Хит» прошли в финал Востока в шести матчах.
«Как я уже говорил, рад за Джимми... Мне бы хотелось видеть его своим одноклубником... До сих пор не понимаю, как мы могли отпустить его. Я бы предпочел, чтобы он остался.
Нам надо продолжать строить команду, продолжать работать», – заявил Эмбиид.
«Филадельфия» Батлера и Эмбиида завершила регулярку с результатом 51-31 и проиграла в плей-офф-2019 лишь будущему чемпиону «Торонто» во втором раунде, когда Кавай Ленард забросил баззер на исходе седьмого матча.
«Сиксерс» затем решили расстаться с защитником. Батлер и Эмбиид провели вместе всего один сезон.
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