Джоэл Эмбиид: «До сих пор не понимаю, как мы могли отпустить Батлера»

Центровой «Филадельфии» признался, что жалеет об обмене защитника в в 2019 году.

Батлер стал главной звездой серии второго раунда, по итогам которой «Хит» прошли в финал Востока в шести матчах.

«Как я уже говорил, рад за Джимми... Мне бы хотелось видеть его своим одноклубником... До сих пор не понимаю, как мы могли отпустить его. Я бы предпочел, чтобы он остался.

Нам надо продолжать строить команду, продолжать работать», – заявил Эмбиид.

«Филадельфия» Батлера и Эмбиида завершила регулярку с результатом 51-31 и проиграла в плей-офф-2019 лишь будущему чемпиону «Торонто» во втором раунде, когда Кавай Ленард забросил баззер на исходе седьмого матча.

«Сиксерс» затем решили расстаться с защитником. Батлер и Эмбиид провели вместе всего один сезон.

«Низкий интеллектуальный уровень менеджеров». Помощница Прохорова в «Нетс» объяснила, почему НБА не нужно переоценивать